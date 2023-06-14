Артисты из Новосибирска приняли участие в концерте на Красной площади в Москве

Фото: Предоставлено героями публикации

11 июня на Красной площади в Москве прошел потрясающий праздничный концерт, участие в котором наряду с самыми именитыми артистами принял народный коллектив новосибирского Дворца культуры железнодорожников «Играй, гармонь!».

Народный коллектив с 30-летней историей под руководством лауреата российских и международных конкурсов Виктории Александровны Векессер второй год подряд становится полуфиналистом Всероссийского конкурса «Битва хоров». 10 июня в Москве, на сцене ЦДКЖ, прошли выступления 35 хоровых коллективов по выходу в финал.

Организаторами праздничного концерта в честь Дня России на Красной площади из полуфиналистов конкурса были выбраны шесть хоров, в том числе и народный коллектив «Играй, гармонь!». Совместно с певицей Валерией сибирячки блестяще исполнили песню «Гляжу в озера синие», открывающую концерт.

Фото: Предоставлено героями публикации

В рамках празднования Дня России 12 июня на Красной площади прошел масштабный концерт «Движения Первых» для молодежи с участием продюсерского центра «Звучи». Вместе с популярными артистами более тысячи участников 35 хоровых коллективов, полуфиналистов конкурса «Битва хоров», продемонстрировали свои таланты на главной сцене страны.

Под всеобщее ликование там же были торжественно объявлены финалисты конкурса «Битва хоров - 2023», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Всероссийского конкурса «Большая перемена», арт-кластера «Таврида». Партнер Всероссийского конкурса «Битва хоров» - ОАО «РЖД».

Народный коллектив «Играй, гармонь!» новосибирского Дворца культуры железнодорожников под руководством Виктории Векессер стал финалистом конкурса «Битва хоров».

Концерт завершился великолепным массовым хоровым исполнением Гимна России всеми участниками концерта «Движения Первых».