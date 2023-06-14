В Ленинском районе Новосибирска ограничат автомобильное движение по двум улицам

Ограничения связаны с ремонтом теплосетей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии Новосибирска сообщили об ограничении движения по двум улицам города. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте муниципалитета в среду, 14 июня.

— С 15 июня по 31 августа введут временные ограничения движения транспортных средств: на 3 метра сузят проезжую часть по улице Немировича-Данченко — на перекрестке улиц Петропавловской и Немировича-Данченко. Также закроют проезд по улице Петропавловской — на участке от здания № 42 до здания № 66. Объезд — по автомобильным дорогам общего пользования, — сообщили в мэрии.

Ограничения связаны с работой ООО «НТСК» по перевооружению теплосети по улице Петропавловской в Ленинском районе.

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