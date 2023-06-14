В Искитиме под Новосибирском мотоциклист на скорости влетел в иномарку

В Искитиме мотоцикл влетел в иномарку.
Фото: Данила ШУЛЯК
Днем 14 июня в Искитиме Новосибирской области случилось серьезное ДТП с участием мотоцикла. Об аварии КП-Новосибирск сообщил читатель Андрей Растяженко.
— Авария случилась на улице Советской, возле здания налоговой. Мотоцикл лежит весь разбитый — особенно передние колесо и корпус. Однако водителя байка на месте не видно. Непонятно вообще, куда он делся, но, судя по повреждениям мотоцикла, ему сильно досталось, — рассказывает очевидец.
По фото видно, что и иномарка серьезно повреждена — смят весь левый бок. На месте работаю сотрудники Госавтоинспекции. В ведомстве ДТП пока не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер