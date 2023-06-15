В Новосибирске беременная официантка получила условный срок за мошенничество с объявлениями

Суд дал девушке условный срок, а мужчине реальное лишение свободы. Фото: Архив "КП"

В Новосибирске 31-летний мужчина и 22-летняя девушка получили сроки за мошенничество с объявлениями в интернете. С апреля по июнь 2022 года они размещали объявления о продаже лодочных моторов на сайтах, форумах и сервисах объявлений:

- Мужчина размещал объявления о продаже лодочных моторов стоимостью от 95 тысяч до 145 тысяч рублей, несоответствующие действительности. Женщина для совершения преступления предоставляла банковские карты, оформленные на ее имя. Ущерб составил более 900 тысяч рублей, – рассказала помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

Потерпевшие обратились в полицию, вскоре подельников задержали. Они сразу признали вину, мужчина оказался отцом троих детей, а 22-летняя девушка была беременна, она работал официанткой.

- Подсудимый три раза был судим за мошенничество к условным срокам, суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Девушка не была судима, суд дал ей 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск гособвинитель Александра Федорова.

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