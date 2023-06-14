Новосибирцев приглашают на первый городской пикник на Михайловской набережной

На Михайловской набережной пройдет городской пикник. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В среду, 14 июня в мэрии Новосибирска анонсировали первый городской пикник на Михайловской набережной. Программу события опубликовали на официальном сайте муниципалитета.

— Пикник пройдет в субботу, 17 июня, с 12:00 до 19:00 на Михайловской набережной. Для горожан организуют конкурсы, игры, здоровый субботник от новосибирских медицинских учреждений. На необычном субботнике будут консультационных зон, в которых можно проверить основные показатели здоровья, — отметили в мэрии.

Кроме этого, на пикнике представят программу Дня города. Там же пройдет ярмарка товаров сибирских производителей.

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