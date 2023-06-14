Новосибирцев удивил босой мужчина в наручниках, ползавший у машины ДПС

Полураздетый мужчина стал причиной пробки в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на Старом шоссе, перед Матвеевкой, образовалась пробка. Причиной стал «ползающий около машины ДПС мужчина» в наручниках. Об этом сообщает паблик «АСТ 54» ВКонтакте.

- Желающие поглазеть на происходящее водители притормаживают, из-за чего движение в сторону Академгородка оказалось затруднено, - указано в посте.

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что из одежды на нем были лишь шорты, а обувь отсутствовала.

В комментариях подписчики предположили, что мужчина был пьян.

- Видимо, догнали, потому что там машина посреди дороги стоит, - написали очевидцы под постом.

Водители притормаживали, чтобы посмотреть на него. Фото: "АСТ-54"/ВКонтакте.

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