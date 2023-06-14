«Зря я сюда полез...»: водители Новосибирска затерялись в 8-балльных пробках

Оба берега Новосибирска сковали пробки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 14 июня автомобилисты Новосибирска «погрязли» в длинных заторах и невыносимых пробках. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию в критические 8 баллов.

Судя по картам, очень непросто водителям на улице Станционной. Пользователь сервиса отметил, что уже час стоя проводит в автобусе, движение замерло.

Тяжело проехать от площади Труда до перекрестка улиц Ватутина и Пермитина — все застряли от самого кольца. По Ватутина у «Бугринской рощи» тоже серьезный затор, который усугубило ДТП на перекрестке с улицей Мира. Проезд Энергетиков, по обычаю, тоже «стоит».

На правом берегу ситуация ничуть не лучше: огромный затор растянулся по трети улицы Ипподромской. Конечно же, пробка у проезда к мосту на Фабричной и вокруг площади Кондратюка.

Скучающие водители уже начали соревноваться в остроумии, оставляя комментарии в 2GIS:

— Ммм, час в автобусе, стоя! Ура!

— В этом городе кто-то работает в офисе? Или у всех офис в машине?

— Ох, зря я сюда полез.

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