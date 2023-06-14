В Новосибирске перекроют для машин часть улицы Станционной на полмесяца

Улицу будут перекрывать по ночам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии Новосибирска сообщили об ограничении движения по улице Станционной. Проект постановления появился на официальном сайте в среду, 14 июня.

Согласно документам, проезд по улице будут перекрывать с 22:00 до 8:00. Ограничения продлятся с 8 по 24 июля. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Широкой и Бетонный переезд.

В мэрии пояснили: улицу перекроют из-за капитального ремонта железнодорожного переезда «Металлургического». Сотрудники ОАО «Сибпромжелдортранс» заменят там рельсошпальные решетки путей.

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