Губернатор НСО Андрей Травников наградил медработников в канун их профессионального праздника

Политики региона торжественно наградили медиков-профессионалов. Фото: https://www.nso.ru/.

В среду, 14 июня губернатор Андрей Травников, совместно с председателем Заксобрания региона, другими политиками и митрополитом Никодимом поздравили медработников области с наступающим праздником.

— Спасибо руководителям университетов, кафедр, факультетов и колледжей – вы взяли на себя большую ответственность за медицинское сообщество Новосибирской области. Вы отвечаете за сохранение и приумножение его ценностей. Спасибо всем руководителям, министру здравоохранения Константину Хальзову, команде министерства за то, что в сложные периоды последних лет вы собирали вокруг себя коллективы, поддерживали, мобилизовали на преодоление всех вызовов, — поздравил присутствующих глава региона.

Кроме этого, Андрей Травников отдельно поблагодарил врачей, которые бок о бок борются за будущее вместе с бойцами на Донбассе.

Кто-то из присутствующих получил государственные награды, а кому-то даже присвоили почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области».

Отметили наградой и добрым словом и лауреатов конкурса «Лучший врач года».

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