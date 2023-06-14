«Сидят на земле с грудничками и баулами»: новосибирцы жалуются на мигрантов, которые питаются на кладбище

Мигранты-цыгане шатаются с детьми по кладбищам и помойкам. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жители Хилокского жилмассива Новосибирска массово жалуются на местных люля-цыган, которые приехали в Россию из Таджикистана. Мигранты таскают мусор из помоек и ходят собирать поминальные продукты на кладбища. При этом с ними маленькие дети, даже груднички, которых вовлекают в попрошайничество.

— Эти мигранты скупили несколько участков в СНТ «Восход», настроили бараков и обосновались тут. Во время христианских праздников они сидят на земле с грудными детьми и баулами, попрошайничают. Те, что постарше — босиком бегают по земле и собирают продукты по могилам, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница. — У нас во дворе стоит огромный контейнер, так они запрыгивают в него с головой и раскидывают одежду, продукты... Все подряд грузят в тележки и пакеты, а потом идут через кладбище на свалку с этими телегами.

Все чаще, говорит сибирячка, мигранты залезают на частную территорию и требуют у жителей: «Дай металл!». На замечания реагируют все агрессивно, иногда даже грозятся «полоснуть».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber