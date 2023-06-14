«Ему 42 тысячи лет»: археологи из Новосибирска нашли в Монголии артефакт в форме фаллоса

Фаллическая подвеска. Фото: ИАЭТ СО РАН.

Международная группа археологов обнаружила на раскопках в Северной Монголии необычную находку. Им удалось найти графитовую подвеску в форме фаллоса, сообщает «Наука в Сибири».

– Когда трасолог впервые посмотрел на изделие под микроскопом и сказал, что это похоже на фаллос, я решила, что он посмеивается над нами, – призналась одна из авторов исследования, старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Арина Хаценович. – Для нас это был камень с поперечной гравировкой, и мы пытались найти ему утилитарное объяснение.

По словам руководителя раскопок, ведущего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН доктора исторических наук Евгения Рыбина, на сегодня найденный артефакт – самое древнее изображение фаллоса в Евразии.

– И единственная в мире трехмерная фаллическая подвеска палеолитического времени. Оно найдено в слое, который датируется возрастом в 42 000 лет, – уточнил Евгений Павладьевич.

Уточним, раскопки на памятнике Толбор-21 ведут с 2014 года сотрудники ИАЭТ СО РАН, в числе которых новосибирские ученые, а также из Института археологии Монгольской академии наук и Калифорнийского университета в Дэвисе. За это время археологи обнаружили целый ряд палеолитического искусства.

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