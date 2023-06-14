Губернатор Андрей Травников рассказал о господдержке аграриев Новосибирской области

Государство продолжает помогать сибирским фермерам. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил в отчётной XXXIII конференции Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН). Глава региона обозначил приоритеты в развитии сельской промышленности.

— Наши акценты озвучены несколько лет назад – повышение эффективности и производительности сельхозпроизводства и поддержка предприятий молочного животноводства, применение удобрений и развитие переработки, развитие овощеводства открытого грунта. Все решения, которые мы в последние годы с депутатами принимали, направлены на это – компенсация затрат на удобрения и средства обработки, затрат на создание мощностей по хранению и переработке зерна, технологическое перевооружение, — отметил Андрей Травников.

Как отметили в Правительстве региона, из-за плохой ценовой ситуации на зерновом рынке фермеры Новосибирской области получили 552 миллиона рублей из федерального бюджета с начала 2023 года. Эта мера поддержки помогла почти 300 предприятиям — крупным и малым.

Всего в рамках действующей государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» с начала 2023 года доведено до наших аграриев 2,7 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета. Можно говорить, что по итогам года объём господдержки аграриев перевалит за 5 млрд рублей. Кроме того, продолжат работать все ныне действующие региональные и федеральные программы развития сельских территорий – дороги, благоустройство, строительство служебного жилья, газификация и догазификация, программа «Чистая вода», водоснабжение и водоочистка.

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