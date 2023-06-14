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НовостиОбщество14 июня 2023 9:14

Гэбээровцы следили за порядком на спартакиаде в Новосибирске

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обеспечили безопасность большого спортивного мероприятия
Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В Новосибирске, на базе спорткомплекса «Север», при поддержке «Продюсерского центра «Краски», состоялась спартакиада Страхового Дома «ВСК».

Для участия в соревнованиях в Новосибирск из разных городов Сибири и Забайкалья съехались команды участников и болельщики, самыми дальними из которых были команда Республики Бурятия, Читинской области и сборная «Хакасия-Хабаровск». Также в спартакиаде приняли участие и ближайшие соседи - команда Алтайского края, Омской и Кемеровской областей.

По итогам спартакиады первое место заняла команда Омской области, второе - команда Красноярского края и третье - принимающая сторона, команда Новосибирской области.