После вмешательства прокуратуры в Новосибирской области начали строить дома для детей-сирот

Только после вмешательства прокуратуры на стройплощадке началась работа. Фото: прокуратура НСО.
В Черепановском районе Новосибирской области начали строить дома для детей-сирот после визита прокурора на строительную площадку. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.
- Исполняющий обязанности прокурора Черепановского района Павел Акулов выехал на место строительства, установив, что площадка для застройки двух домов к установленному сроку не подготовлена, необходимые работы там не ведут, - сообщили в надзорном ведомстве.
Несмотря на то, что сроки строительства были нарушены, местная районная администрация бездействовала. В итоге главе района внесли представление, в результате рассмотрения которого сменили подрядчика.
Новый подрядчик сразу приступил к работа. Фото: прокуратура НСО.
В настоящее время на строительной площадке кипит работа. Ход и сроки возведения жилья контролирует прокуратура.
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