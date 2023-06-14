В Кузбассе 8-летняя девочка получила страшные ожоги на отдыхе с отцом

В Кемеровской области 8-летняя девочка обварилась в кипятке во время отдыха с отцом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемеровской области 8-летняя девочка обварилась в кипятке во время отдыха с отцом. О произошедшем рассказала мать пострадавшей и по совместительству бывшая жена мужчины.

Инцидент произошел 6 июня в городе Междуреченске. Как рассказала в соцсетях местная жительница, дочь отдыхала со своим отцом на природе. В какой-то момент знакомый мужчины случайно опрокинул на ноги девочки посуду с кипятком.

Вызывать скорую отец ребенка не стал. Он решил самостоятельно вывезти пострадавшую из леса, но машина застряла.

В итоге мужчина все-таки довез дочь до города и, по словам бывшей жены, бросил девочку перед ее квартирой. Шокированная мать позвонила в скорую, после чего бедняжку со страшными ожогами госпитализировали.

Историей заинтересовались в полиции. Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, девочка получила ожоги рук и ног.

− Предварительно установлено, что девочка находилась на отдыхе со своим отцом. Тот ненадолго отвлекся, и ребенок получил ожоги в результате опрокидывания кастрюли с горячим супом. По результатам СМЭ будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью, − цитирует МВД «Сибдепо».

Также проверку начал Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 118 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber