Что дает донорство обычному человеку: 5 фактов

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Сегодня, 14 июня - всемирный День донора крови. Рассказываем 5 фактов про донорство.

• При переливании у донора забирают от 350 до 450 миллилитров крови. В среднем у каждого человека в организме до 5,5 литра крови.

• Доноры получают выходной на работе или в учебном заведении, а также право взять дополнительный выходной в течение года.

• Звание «Почетный донор» дает множество льгот, например ежегодное денежное вознаграждение и ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для вас время.

• По данным ВОЗ, доноры крови живут в среднем на 5 лет дольше и у них реже встречаются сердечно-сосудистые заболевания.

• Австралийца Джеймса Харрисона называют человеком с золотыми руками. Он 1173 раза становился донором плазмы крови, чем помог спасти жизни более 2 миллионов новорожденных, включая своего внука.

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