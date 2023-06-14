Под Октябрьским мостом в Новосибирске возводят второй пешеходный переход

Вторую пешеходную галерею планируют открыть ко Дню города. Фото: ООО «СпецТрансСтрой».
В Новосибирске, под Октябрьским мостом, строят вторую крытую пешеходную галерею. Работы, по информации ООО «СпецТрансСтрой», планируют завершить ко Дню города.
– Новый пешеходный переход обеспечит безопасность посетителей парка «Михайловская набережная» во время ремонта подмостовой части Октябрьского моста, – уточнили в компании. – Он 3 метра в ширину и 2,5 в высоту, а длиной 47 метров.
Галерея сделана из профилированного листа и находится на верхней зоне набережной.
Напомним, в начале мая работники компании полностью перекрыли проход по набережной, открыв для этого в первом ярусе парке первое защитное ограждение.
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