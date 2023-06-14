Под Новосибирском ищут 24-летнего парня в темно-серой рубашке и с рюкзаком

В Искитиме пропал 24-летний Владимир Бахарев. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Искитиме пропал 24-летний Владимир Бахарев. Подробности КП-Новосибирск сообщила руководитель пресс-службы новосибирского отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

− На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже молодого человека. Пропал 8 июня этого года, крайний раз видели у магазина. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, − рассказала КП-Новосибирск Ольга Бобкова.

Она добавила, что волонтеры обзванивают медучреждения, чтобы выяснить, не находится ли сибиряк в одном из них.

Приметы парня: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Был одет в темно-серую рубашку, серую футболку, черные джинсы и черные кроссовки. С собой имеет черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Бахарева, позвоните по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.

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