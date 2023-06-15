«Остальных перестреляли»: волонтеры пристраивают двух выживших щенят в Новосибирской области

Волонтеры пристраивают щенков в селе под Татарском. Фото: Предоставлено группой МОО «ХАТИКО» Татарск «ВКонтакте»

В Новосибирской области волонтеры пристраивают двух щенят дворняжки, которая пережила отстрел в селе. Волонтеры общественной организации «Хатико» из Татарска рассказали подробности:

- Мне рассказали, что осенью неизвестные вывезли стаю собак из города и бросили в селе Казаткуль. Они перезимовали, начали плодиться и стали кидаться на местных животных, чтобы прокормиться. И их перестреляли. В живых осталась только одна собака , её выходили сторожа, она ощенилась, - рассказала КП-Новосибирск волонтер организации «Хатико» из Татарска.

Женщина отметила – отлов в Татарском районе работает в основном по городу Татарску и редко ловит животных в селах. Программа льготной стерилизации не действует, для многих местных жителей эта процедура дорогая. На весь район одна ветеринарная клиника, в Татарске. Там стерилизуют животных, операции проводит только одна женщина-врач.

- Щенки уже подросли, им по три месяца, сама мама похожа на лайку. Все щенки – девочки, в дальнейшем возможна стерилизация. Щеночки ищут новый дом, – сообщила волонтер группы

МОО «ХАТИКО» Татарск «ВКонтакте».

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