Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовиться к возможному паводку

В Новосибирске не исключена вторая волна паводка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске не исключена вторая волна паводка. Об этом на аппаратном совещании 14 июня сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Подтопления в городе может спровоцировать паводок на Алтае. Там резко вырос уровень воды в реках. Это угрожает и столице Сибири.

− У нас уровень сброса (воды через плотину Новосибирской ГЭС – прим. ред.) превысил 3,5 тысячи кубометров в секунду, если дойдет до 4 тысяч, то «свистать всех наверх». Поэтому ставлю задачу – районам, прежде всего Советскому и Первомайскому, отработать со старшими СНТ, со всеми наладить связь. Хотите, проведите учения. Чтобы готовность была на высоком уровне, − высказался Анатолий Локоть.

Мэр поручил проверить все оповещатели, а также провести беседы с главами администраций, чтобы ввести всех в состояние готовности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber