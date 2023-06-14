Необычная смена стартовала в детском оздоровительном лагере «Сказка» под Новосибирском

Утренняя зарядка реабилитационной смены в «Сказке». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Семейный отдых с насыщенной программой реабилитации организовали департамент социальной политики мэрии города Новосибирска и благотворительный фонд «Завтра будет» в рамках совместного проекта «Добрая дача».

- Сейчас в лагере работает команда городского центра социальной помощи семье и детям. На реабилитацию приехали 28 родителей и 36 детей. Среди них ребята, которые победили онкологию, а также их братья и сестры. Распорядок дня насыщенный: в 8.30 зарядка, потом завтрак. После этого ребятишек отводят по локациям: на массаж, хореографию, тренинг с психологом, в творческую мастерскую. Родители в это время занимаются с психологом отдельно. Кроме занятий запланирован и отдых - игры и дискотеки, а также встречи с гостями лагеря, среди которых известные спортсмены и творческие люди, - рассказала заместитель директора муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской центр социальной помощи семье и детям» Ксения Иванова.

Реабилитационная смена в «Сказке» длится две недели. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Реабилитационная смена длится две недели. Первую неделю родители с ребятишками живут в загородном лагере «Сказка» - здесь они проходят психологическую реабилитацию. Вторая неделя пройдет в Центре социальной помощи семье и детям «Заря», где ребят ждут лечебные процедуры, детские психологи и логопеды, а мамам поддержку окажет родительский клуб.

- Главное для ребят - проработать страхи, восстановить социальные навыки, ведь они много времени провели в больницах, мало общались со сверстниками, все время находились в напряженной обстановке. Мы разработали совместную уникальную программу «Добрая дача», чтобы ребятам было проще преодолеть последствия болезни и лечения. Не случайно на смене их братья и сестры. Важно, чтобы между ними установились доверительные отношения. Ведь мамы уделяли болеющему ребенку больше внимания. Мы работаем над тем, чтобы восстановить баланс в семье. Кроме того, уже появились заявки от родителей из других регионов на включение в проект «Добрая дача», - говорит исполнительный директор благотворительного фонда «Завтра будет» Ксения Алешина.

В распорядок дня входит утренний массаж. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Спустя несколько дней смены родители уже заметили положительные изменения.

- Моей дочке 9 лет, после серьезного лечения мы приехали сюда. И уже в первый день она нашла подруг. Все свободное время они гуляют, здесь прекрасная территория. У дочки вернулся аппетит. Мы долго не могли его восстановить после химиотерапии, - поделилась мама Ирина.

Ребята занимаются лечебной физкультурой. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Проект «Добрая дача» уникальный: в России аналогов ему нет, поэтому им заинтересовались и родители из других регионов.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»