Видны только летом: в Новосибирске начался сезон редких серебристых облаков

Летом новосибирцы могут наблюдать в небе редкие серебристые облака. Фото: предоставлено Анатолием Турцыным

Летом новосибирцы могут наблюдать в небе редкие серебристые облака. В чем их особенность, рассказал КП-Новосибирск астроном, сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

− Серебристые облака – это такое интересное атмосферное явление. Они располагаются на высоте около 80 километров, очень прозрачные, их практически никогда не видно. Мы смотрим как бы сквозь них через дымку. Однако летом возникают условия, когда мы их можем видеть. Солнце, проходя через северную сторону горизонта, подсвечивает серебристые облака, они становятся видимыми – очень эффектное зрелище. Мы их можем наблюдать только в северной части неба, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Олег Кашин.

Астроном подчеркнул, что серебристые облака видны только летом при хорошей погоде.

– Это подарок для жителей нашего региона и широт, которые находятся выше. А вот южные регионы уже не видят их. Во второй половине августа серебристые облака пропадают, − добавил сотрудник Большого новосибирского планетария.

Ранее КП-Новосибирск писала о летнем солнцестояние в Новосибирске 22 июня 2023 года.

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