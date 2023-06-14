Жителей Новосибирска пригласили на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Новосибирской области 23 июня 2023 года. На мероприятии представят вакансии, проведут собеседования, консультации и профориентационную работу. Планируется, что организации представят свыше 750 вакансий со средним уровнем оплаты труда 55 тысяч рублей, а всего в федеральном этапе ярмарки примут участие до 3 тысяч соискателей и работодателей. Об этом сообщает правительство НСО.

– Одним из важнейших результатов проведения Всероссийской ярмарки станет количество закрытых вакансий и трудоустроенных граждан. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» станет вторым этапом проведения ярмарки. Напомним, пять крупнейших региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области презентовали свои вакансии на региональном этапе мероприятия 14-15 апреля, в котором приняли участие порядка 300 человек. Проведение федерального этапа предполагает организацию в регионе масштабной площадки минимум на 3 тысячи человек, наполненной разными активностями, зонами, где специалисты будут работать с различными категориями граждан – молодежью, самозанятыми, представителями малого и среднего бизнеса, работниками различных отраслей экономики, – передает правительство региона.

Известно, что 23 июня федеральный этап ярмарки трудоустройства проведут на трех площадках: в ГКЗ имени А.М. Каца, в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова и в НГУ. Ожидается, что на трех площадках в городе Новосибирске общая численность участников составит не менее 3 тысяч человек. – Зарегистрироваться для участия в Всероссийской ярмарке вакансий жителям региона необходимо на сайте, – уточнили в правительстве.

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