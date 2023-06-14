Стало известно, сколько человек сдали ЕГЭ по китайскому в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько человек в НСО сдавали ЕГЭ по китайскому языку. Информацию об этом 14 июня озвучили в региональном Минобразования.

– В Новосибирской области ЕГЭ по китайскому языку сдавали 9 человек, – говорится в сообщении ведомства.

Известно, что в программу ЕГЭ китайский включили в 2019 году. Экзамен предполагает 2 части – письменную и устную. Сдают их в разные дни.

– Согласно данным Рособрнадзора, с 2019 по 2022 год количество выпускников, желающих сдать ЕГЭ по китайскому языку, увеличилось более чем в 1,5 раза (с 289 до 480 человек), – добавили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в 2022 году экзамен по китайском прошел в 60 из 89 регионов России.

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