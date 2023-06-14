«Она ему не открывала»: новосибирец из злости поджёг дверь в квартире любовницы

Новосибирцу, поджёгшему из злости дверь сожительницы, вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд огласил приговор мужчине, который поджёг дверь сожительницы. Сделал он это из злости.

– Попов В.В. разозлился, что двери квартиры, в которой он проживал со своей сожительницей, ему никто не открыл. Из-за чего достал коробок спичек. Он поджег их и через отверстие верхнего замка закинул горящие спички внутрь дверного отверстия, поджег входную дверь, в которой был синтетический наполнитель, – сообщает Калининский районный суд Новосибирской области.

За поджог новосибирец получил 2 года условно. Известно, что судили агрессора по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества со значительным ущербом путем поджога».

Известно, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

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