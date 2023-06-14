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НовостиОбщество14 июня 2023 6:47

«Она ему не открывала»: новосибирец из злости поджёг дверь в квартире любовницы

Новосибирцу, поджёгшему из злости дверь сожительницы, вынесли приговор
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцу, поджёгшему из злости дверь сожительницы, вынесли приговор.

Новосибирцу, поджёгшему из злости дверь сожительницы, вынесли приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд огласил приговор мужчине, который поджёг дверь сожительницы. Сделал он это из злости.

– Попов В.В. разозлился, что двери квартиры, в которой он проживал со своей сожительницей, ему никто не открыл. Из-за чего достал коробок спичек. Он поджег их и через отверстие верхнего замка закинул горящие спички внутрь дверного отверстия, поджег входную дверь, в которой был синтетический наполнитель, – сообщает Калининский районный суд Новосибирской области.

За поджог новосибирец получил 2 года условно. Известно, что судили агрессора по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества со значительным ущербом путем поджога».

Известно, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

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