Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 98-летнего ветерана ВОВ в новосибирском пансионате. Фото: предоставлено дочерью пострадавшего пенсионера.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 98-летнего ветерана ВОВ в новосибирском пансионате. Туда пенсионера поместила его дочь. Договорилась с руководителем пансионата о том, что за отцом будут хорошо ухаживать и следить.

– Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. возбудить уголовное дело и представить доклад, – говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП проверку проводят новосибирские следователи, полицейские и прокуроры.

КП-Новосибирск писала, что пенсионер после случившегося в тяжелом состоянии, находится в реанимации.

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