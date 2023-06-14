Названа предполагаемая причина пожара в Новосибирске, где погиб 12-летний мальчик

Дом сгорел до тла. Фото: прокуратура НСО

Родственники назвали предварительную причину пожара в Новосибирске, где погиб 12-летний мальчик. Его младший брат сейчас находится в ожоговом центре.

- Насколько известно, на данный момент задымилась розетка. После произошло возгорание, - рассказали КП-Новосибирск родные семьи.

Напомним, что ЧП произошло рано утром 14 июня. Дети были дома с отцом, а их мама в роддоме с только что появившимся на свет малышом. 12-летний мальчик погиб, а 4-летний находится в реанимации с ожогами.

В СК возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку ЧП.

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