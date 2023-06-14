Поливальная машина окатила пешеходов на глазах у мэра Новосибирска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске поливальная машина облила прохожих водой. Произошло это на глазах у мэра Анатолия Локтя. Глава города рассказал об инциденте на аппаратном совещании.

– Был свидетелем, как 12 июня люди шли по тротуару в Центральный парк. Ехала машина поливальная. Струя была направлена прямо в лоток. Я всё понимаю, стремление показать, как мы заботимся в чистоте. Но те, у кого по колено оказались ноги в воде, думаю, это им не понравилось, – рассказал мэр.

Он отметил, что такие ситуации недопустимы. Анатолий Локоть призвал ответственных лиц разобраться в случившемся.

Мэр отметил, что при летней уборке дорог нужно обращать внимание и на культуру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber