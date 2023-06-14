В мэрии Новосибирска рассказали об опасности нелегальной уличной торговли

Новосибирцам напомнили об опасности нелегальной уличной торговли. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям Новосибирска рассказали, чем опасна нелегальная уличная торговля. Эту тему подняли в мэрии города.

В муниципалитете назвали несанкционированную торговлю «негативным социальным явлением», которое наносит вред не только местным жителям, но и экономике в целом. А еще приводит к ухудшению санитарной обстановки, захламлению улиц и затруднению движения общественного транспорта.

− Подобная торговля опасна для здоровья покупателей: ведется без соблюдения санитарных норм, без документов, подтверждающих безопасность продуктов питания и промышленных товаров, без санитарных книжек, подтверждающих здоровье продавцов, − подчеркнули в муниципалитете.

Сами нелегальные торговцы не имеют регистрации в налоговых органах, что наносит значительный ущерб экономике.

В городе продолжают активно бороться с такими продавцами. С начала 2023 года проведено 747 рейдов, составлено 870 протоколов. Специалисты изъяли 1032 килограмма продовольственных товаров и почти девять тысяч промышленных товаров.

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