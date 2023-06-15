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НовостиОбщество15 июня 2023 0:00

15 июня синоптики обещают в Новосибирске облачность и жару под +25 градусов

15 июня в Новосибирске будет +25 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирск снова придет жара.

В Новосибирск снова придет жара.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среда, 14 июня, в Новосибирске начнется с +8…+10 градусов ночью. К середине дня температура повысится до +23…+25 градусов.

— Днем будет преимущественно без осадков. Западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +7…+12 градусов, местами до +1…+6. Днем +22…+27. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы.

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