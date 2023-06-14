«Он в реанимации»: родственники рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего на пожаре в Новосибирске

На месте работают прокуратура и СК. Фото: прокуратура НСО
Родственники рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего на пожаре в Новосибирске. ЧП произошло рано утром 14 июня в Первомайском районе. Загорелся частный дом в СНТ «Конструктор».
- Он сейчас в реанимации. Говорили, что у него 90% ожогов, - рассказала КП-Новосибирск родственница семьи.
Ранее сообщалось, что пожар унес жизнь 12-летнего мальчика. Его 4-летний брат попал в больницу в ожогами. Накануне трагедии их маму отвезли в роддом, и она родила сына. Сейчас на месте работают прокуратура и следователи. В СК возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
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