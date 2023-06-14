«Погнул подсак!»: огромного сазана поймал рыбак в пруду под Новосибирском

Огромного сазана поймал рыбак в пруду под Новосибирском. Фото: предоставлено Анатолием.

Удачным уловом поделился житель Новосибирской области Анатолий. Молодой человека рассказал, что выловил из пруда Степное огромного сазана.

Подсак прогнулся под весом рыбы. Фото: предоставлено Анатолием.

– Ночью, в районе двух часов, услышал звон колокольчика, при подсечке сразу же затрещал фрикцион. Сразу было понятно, что рыба не маленькая. Несколько минут упорной борьбы, пришлось даже в воду по колено зайти, чтобы завести в подсак. Погнув подсак, все-таки удалось поднять его на берег, – рассказал КП-Новосибирск рыбак.

Вес рыбы, по словам парня, 6.3 кг. Сазана рыбак отпустил.

– Потому что девать было некуда, да и рыбу я не ем, – объяснил молодой человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber