Мошенники рассылают жертвам «удостоверения сотрудников банка»

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О новом тренде заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости во время Петербургского экономического форума.

Топ-менеджер Сбера в качестве примера привел ситуацию, в которой злоумышленник продемонстрировал жертве «удостоверение о подтверждении личности квалицированного сотрудника банка».

- Таким образом мошенники пытаются сделать обман более убедительным, - считает Кузнецов. - Мошенники стали активно обзванивать целые семьи, чтобы похитить денежные средства. Представляются сотрудниками банка или полиции, сообщают о возможном похищении денежных средств и просят принять меры. Такой «подход» может привести к потерям более значительных сумм, так как есть вероятность, что под влияние попадут и другие члены семьи.

По словам Кузнецова, в 2023 году число попыток телефонного мошенничества в отношении россиян достигло 8,6 млн в сутки против 5 млн в 2022-м. Самой популярной схемой мошенничества по-прежнему остается перевод или взнос на «безопасный счет» - по оценкам Сбербанка, на нее приходится почти 80% попыток мошенничества.