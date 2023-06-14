В Новосибирске все шесть официальных пляжей открыты для купания

Все шесть официальных пляжей в Новосибирске открыты для купания. Фото: Влад Комяков

Все шесть официальных пляжей в Новосибирске открыты для купания. Об этом на аппаратном совещании в среду, 14 июня, сообщил замначальника департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Александр Ерохин.

− На сегодняшний день все шесть пляжей готовы и работают в режиме «Купание разрешено». Уже с пятницы они работают. На всех пляжах установлены спасательные посты, − подчеркнул Александр Ерохин.

Он добавил, что везде проверили состав воды, никаких нарушений не выявлено.

− Давайте зафиксируем поручение – Департаменту культуры и администрациям районов, где расположены пляжи, обеспечить их безопасную работу. Ну и Департаменту по ЧС, естественно, − отметил мэр Анатолий Локоть.

О том, какие пляжи открыты, читайте в нашем материале.

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