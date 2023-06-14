Фото с места пожара на новосибирской даче, в котором погиб ребенок, показали в прокуратуре

Появились фото с места пожара в первомайском районе Новосибирска. Фото: прокуратура НСО.

Появились фото с места пожара в первомайском районе Новосибирска. Там утром 14 июня сгорел дачный дом и постройки. В огне погиб 11-летний ребенок, а его 4-летний брат получил ожоги рук и ног.

Известно, что произошла трагедия в доме многодетной семьи. В роковой день беременная мать мальчиков родила еще одного сына. Также в семье есть 14-летняя дочка.

Перед самой трагедией дома были сыновья с отцом. Девочка-подросток незадолго до беды ушла из дома на подработку.

В огне погиб 11-летний мальчик. Фото: прокуратура НСО.

По факту трагедии в СК возбудили уголовное дело.

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