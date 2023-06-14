В Новосибирске 53-летний мужчина организовал на Оби незаконное катание на катере. Фото: УТ МВД СФО.
В Новосибирске в районе Речного вокзала 53-летний мужчина организовал незаконное катание отдыхающих на катере. Деятельность «бизнесмена» пресекли транспортные полицейские.
– У 53-летнего мужчины не было государственной регистрации или специального разрешения (лицензии) на осуществление предпринимательской деятельности, – говорится в сообщении УТ МВД СФО.
На новосибирца составили протокол об административных правонарушениях за незаконную предпринимательскую деятельность. Мужчине грозит штраф.
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