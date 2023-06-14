Губернатор Новосибирской области выступит на ПМЭФ

Андрей Травников посетит ПМЭФ. Фото: правительство Новосибирской области.

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум, в котором будут участвовать делегации от всех регионов страны. Выступит на форуме и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Участие Андрея Травникова запланировано в сессии «Интеллектуальная собственность как основа инновационно ориентированного роста экономики», назначенной на 16 июня. Губернатор Новосибирской области будет одним из выступающих. На сессии будут обсуждаться важные для роста экономики вопросы: как повысить эффективность инструментов реализации госполитики в сфере интеллектуальной собственности, каковы перспективы и стратегия развития данной сферы.

Новосибирская область традиционно будет представлена и на стенде «Большая Сибирь», посвященном экономике регионов СФО.

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