В Новосибирске при пожаре в дачном доме погиб 11-летний мальчик

Огонь полностью объял жилое строение и баню. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Утром 14 июня в одном из дачных домов, расположенных на территории садового общества «Конструктор», произошел пожар. ЧП унесло жизнь 11-летнего мальчика, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Сообщение о возгорании поступило в 07:52. На место выдвинулись пожарные. По прибытии они обнаружили, что огонь полностью объял жилое строение и баню.
Из горящего дома родители успели вынести 4-летнего мальчика. Ребенка забрали в ожоговый центр.
− Тушение пожара осложняло обрушение кровли. На ликвидацию возгорания на предварительной площади 33 квадратных метра потребовалось 7 минут, − рассказали в МЧС.
В огне погиб 11-летний мальчик. Сейчас с пострадавшими работают специалисты психологической службы.
Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и причины пожара.
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