В Новосибирске завершились поиски 82-летнего пенсионера в сине-коричневой рубашке и коричневых брюках

Волонтеры нашли мужчину живым. Фото: ЛизаАлерт НСО
Поиски 82-летнего пенсионера в сине-коричневой рубашке и коричневых брюках завершились в Новосибирске. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».
Волонтеры нашли мужчину живым. Где находился сибиряк – не уточняется.
− Найден, жив! Большое спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию по сети и был готов помогать! Отдельное спасибо неравнодушным людям за оставленные свидетельства! – говорится в публикации.
Напомним, пенсионер ушел в неизвестном направлении 12 июня.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер