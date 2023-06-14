В Новосибирске завершились поиски 82-летнего пенсионера в сине-коричневой рубашке и коричневых брюках

Волонтеры нашли мужчину живым. Фото: ЛизаАлерт НСО

Поиски 82-летнего пенсионера в сине-коричневой рубашке и коричневых брюках завершились в Новосибирске. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».

Волонтеры нашли мужчину живым. Где находился сибиряк – не уточняется.

− Найден, жив! Большое спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию по сети и был готов помогать! Отдельное спасибо неравнодушным людям за оставленные свидетельства! – говорится в публикации.

Напомним, пенсионер ушел в неизвестном направлении 12 июня.

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