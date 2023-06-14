На ремонт тротуаров в Первомайском районе Новосибирска потратят 3,7 миллиона рублей

На нескольких улицах Первомайского района Новосибирска отремонтируют и восстановят тротуары.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На нескольких улицах Первомайского района Новосибирска отремонтируют и восстановят тротуары. За работы готовы заплатить чуть больше 3,7 миллиона рублей.
Информация размещена на портале госзакупок. Подрядчиком выступает МКУ Новосибирска «Первомайское».
Работы проведут на улицах Пришвина, 2, Пришвина, 2/1, Тельмана и Шукшина, 17. Подрядчику предстоит заасфальтировать пешеходные дорожки и тротуары, установить бетонные бортовые камни, восстановить растительный слой вдоль тротуаров, в некоторых местах отремонтировать ступени и поднять колодцы.
− В местах пересечения проездов с пешеходными переходами необходимо выполнить устройство пандусов для маломобильного населения шириной не менее 1,0 м с продольным уклоном не более 10 %, − указано в документации.
Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 19 июня. Работы необходимо выполнить до 31 июля.
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