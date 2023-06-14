Выборы губернатора Новосибирской области будут проходить три дня

Выборы губернатора Новосибирской области будут трехдневными. Фото: Влад Комяков

Выборы губернатора Новосибирской области будут трехдневными. Об этом сообщили в телеграм-канале избирательной комиссии региона.

− Новосибирский облизбирком принял ряд документов по подготовке к проведению выборов. На заседании комиссии принято постановление о проведении голосования 8, 9 и 10 сентября, − говорится в публикации.

Также было принято постановление об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их будут применять на 373 избирательных участках Железнодорожного, Заельцовского, Ленинского, Октябрьского, Кировского и Первомайского районов.

С 14 июня начинается этап выдвижения кандидатов. Продлится он до 28 июня.

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