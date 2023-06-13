«Отличный охранник и очень умный»: собаке, напавшей на маму с ребенком в Новосибирской области, ищут новых хозяев

Пират - серьезный охранник. Фото: предоставлено Сергеем.

Собаке, укусившей молодую маму с коляской, ищут новый дом. В данный момент Пират, так его назвали приютившие люди, находится на передержке. Об это сообщили в паблике «Типичное Болотное» ВКонтакте.

– Собака из деревни Турнаево, которую вывезли на свалку, а потом она укусила людей, была взята на перевоспитание, – указано в посте. – Пират оказался решительным, но вполне вменяемым. Как и предполагали, его агрессивность не врожденная, а следствие плохого обращения: никого не кусает, очень умный, протягивает сразу две лапы, просит погладить. Отличный охранник.

Пирату ищут новых любящих хозяев. А пока он грозно охраняет палисадник дома, где его приютили. Кстати, в комментариях, некий Санасар Карташян написал, что настоящая кличка собаки Рич. Но на момент публикации КП-Новосибирск связаться с мужчиной для выяснения подробностей не удалось.

Напомним, Пират напал на молодую женщину с коляской днем 15 мая в городе Болотное. Женщина вместе с ребенком и подругой прогуливалась по улице Максима Горького. Собака сначала укусила Татьяну за ногу, а потом и за руку. Отбиться от нее женщине помогли прохожий и сотрудники вневедомственной охраны.

Позднее стало известно, что собаку отловили и отдали на перевоспитание. Временный хозяин по имени Сергей рассказал, что изначально Пират был домашним, а потом его выбросили на свалку.

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