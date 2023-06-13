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НовостиОбщество13 июня 2023 18:25

Специалисты выяснили, скольким россиянам тяжело выплачивать кредиты

Половина заемщиков не справляется с долгами
Данила ШУЛЯК
Половине заемщиков тяжело выплачивать кредиты.

Половине заемщиков тяжело выплачивать кредиты.

Фото: Даниил ОПАРИН

В аналитическом центре НАФИ сообщили: половине заемщиков тяжело выплачивать кредиты. Данные взяты за последние 12 месяцев. Об этом пишет NEWS.ru. Труднее всех россиянам в возрасте 25-34 лет. Проблемы часто и у граждан без высшего образования. — При этом за последние пять лет число заемщиков среди всех граждан России выросло с 33% до 53%, — отмечают исследователи.

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