Специалисты выяснили, скольким россиянам тяжело выплачивать кредиты

Половине заемщиков тяжело выплачивать кредиты. Фото: Даниил ОПАРИН

В аналитическом центре НАФИ сообщили: половине заемщиков тяжело выплачивать кредиты. Данные взяты за последние 12 месяцев. Об этом пишет NEWS.ru. Труднее всех россиянам в возрасте 25-34 лет. Проблемы часто и у граждан без высшего образования. — При этом за последние пять лет число заемщиков среди всех граждан России выросло с 33% до 53%, — отмечают исследователи.

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