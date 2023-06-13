В Новосибирск доставили ковчег с частицей мощей святого Георгия Победоносца

Все желающие смогли приложиться к святыне после литургии. Фото: соцсети Новосибирской митрополии.

В Новосибирск прибыл ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Святыню, по информации Новосибирской митрополии, доставили в Вознесенский кафедральный собор 13 июня. Там ее встречал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, архиереи и духовенство, а также губернатор Андрей Травников.

– Принесение мощей великомученика Георгия проходит в рамках общенародной акции «Всероссийский молебен о Победе» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, – рассказали в митрополии. – До сентября святыня побывает во всех регионах страны.

После торжественной встречи ковчега состоялась Божественная литургия, по завершению которой все желающие смогли приложиться к святыне. Мощи пробудут в Новосибирске три дня.

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