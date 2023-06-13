«Совсем еще крошка»: жители Новосибирска выхаживают утенка-сироту

Завтра утенка выпустят на волю. Сможет ли он выжить там? Фото: предоставлено Галиной Романовой.

Новосибирцы подобрали маленького утенка на территории стрелочного завода. Сначала он был с мамой – утка ходила с большим выводком. Но по неизвестной причине вскоре остался в одиночестве.

– Малыша забрала моя тетя. Две недели он благополучно живет в частном доме. Нам хочется вернуть его в естественную среду обитания, но мы не знаем, как это сделать правильно, чтобы птенец не погиб и не травмировался, – рассказала КП-Новосибирск Галина Романова.

Женщина также сообщила, что обращалась с данным вопросом в новосибирский зоопарк и «Дом птиц». Там посоветовали выпустить птенца в водоем с утятами его возраста. Но такой шаг хозяев малыша страшит: а вдруг сородичи не примут его или заклюют.

– Завтра вечером повезем его в парк Кольцово – других вариантов у нас, к сожалению, нет, – посетовала собеседница.

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