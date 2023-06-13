Психолог рассказала новосибирским родителям об оптимальном уровне строгости к ребенку

Строгость к детям должны быть умеренной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Детский психолог Наталья Наумова рассказала новосибирцам, насколько строго можно относиться к ребенку, чтобы не навредить ему. При этом она отметила, что строгость в воспитании детей важна и нужна, сообщает NEWS.ru.

– Родители должны быть строгими, чтобы ребенок соблюдал рамки и понимал границы дозволенного в семье, но при этом важно относится к детям справедливо, – заявила Наталья Наумова.

Если родители будут чересчур строгими или даже тиранить ребенка, то он будет чувствовать, что от него ничего не зависит, что его мнение никогда не будет учитываться. Поэтому строгость должна быть умеренной – таким образом ваш сын или дочка научатся быть ответственными, последовательными, чуткими, ставить и достигать поставленные цели, а еще хорошо адаптироваться к реалиям жизни.

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