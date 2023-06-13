Новосибирец выудил из неизвестного пруда области 5-килограммовую щуку и огромного окуня

Рыбак провел на пруду 3 дня.

Рыбак из Новосибирской области Алексей Атабаев — любитель поохотиться на рыбу в неизведанных местах. В одном из таких тихих диких прудов ему удалось собрать хороший улов, в числе которого 5-килограммовая щука и огромный окунь.

— Очень люблю изучать пруды, читать дно, запоминать мельчайшие тонкости и хитрости на воде, которые помогают в ловле. Так вот рыбачил я там три дня. За три дня поймал около 20 окуней и с десяток неплохих щук. Рыбу вечером я отпускал, иначе бы она пропала, что непозволительно делать настоящему рыбаку, — рассказал рыбак КП-Новосибирск.

Из большого улова Алексей забрал только одну щуку и немного окуней — семью угостить.

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