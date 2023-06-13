«Повторяет за родителями»: в Новосибирском зоопарке птенец филинов вышел на прогулку

Птенец филинов активно изучает мир. Фото: Анны Новиковой.

У пары филинов из Новосибирского зоопарка подрастает смышленый птенец. Он появился на свет 29 апреля и с наступлением тепла стал активно изучать окружающий мир.

- Я снимала птенца 11 и 13 июня. Он все смотрит на будку, видимо, хочет подняться туда, - поделилась с КП-Новосибирск своими наблюдениями блогер Анна Новикова.

Птенец быстро передвигается по клетке, но неокрепшие ножки его порой подводят. Так, он упал в миску, но быстро оттуда выбрался. Еще ему очень хочется забраться на горку, на которой восседают родители. При этом мать неоднократно пыталась помочь ему в этом: легонько тянула за перышки на голове и подталкивала ногой, но малыш не сообразил, что нужно делать, поэтому предпочел «подвигам» сон на солнышке.

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