Новосибирские студенты заметили петлю, висящую в комнате соседей

Очевидцы сняли это на видео. Фото: стоп-кадр видео АСТ-54 Black.

Во вторник, 13 июня в редакцию КП-Новосибирск написали студенты НГТУ — ребята заметили петлю в комнате соседей по общежитию.

— Она болтается там еще с зимы — то есть уже больше полугода. Это первое общежитие, которое возле метро «Студенческая». Второй этаж, — рассказала студентка.

Известно, что комендант общежития давно в курсе и видела петлю. Студенты говорят, что, вероятно, их соседи сделали это шутки ради.

Петлю заметили и прохожие — очевидцы сняли ролик, он появился в Telegram-канале АСТ-54 Black.

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