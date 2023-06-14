Прохладно и пасмурно: +21 градус обещают синоптики новосибирцам

14 июня в Новосибирске будет прохладно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Среда, 14 июня, в Новосибирске начнется с +8…+10 градусов ночью. К середине дня температура повысится до +19…+21 градуса.
— Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью будет +2…+7 градусов, местами даже вернутся заморозки. Днем температура повысится до +18…+23. Будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.
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