Прохладно и пасмурно: +21 градус обещают синоптики новосибирцам

14 июня в Новосибирске будет прохладно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среда, 14 июня, в Новосибирске начнется с +8…+10 градусов ночью. К середине дня температура повысится до +19…+21 градуса.

— Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +2…+7 градусов, местами даже вернутся заморозки. Днем температура повысится до +18…+23. Будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

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